Возьми меня за лапу: кот и кошка легли в очень романтичной позе и умилили Сеть – видео

Кажется, что они готовы пролежать так хоть целую вечность, судя по их довольным мордочкам.
Как рассказала хозяйка питомцев, двух этих милашек по кличке Мама и Билли спасла мать ее парня и забрала домой. С тех пор они неразлучны. На кадрах видно, как они лежат на спинке кресла. Билли положил на Маму одну свою лапу, а вторую оставил спереди, чтобы кошка могла к ней прикоснуться. В результате они улеглись в обнимку, держа друг друга за лапу. Это ли не любовь?
Ролик набрал почти полмиллиона просмотров и более 100 тысяч лайков.
Смотрите на видео также:
- Точно влюбился: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех
- Кот застал кошку с любовником, реакция всех троих бесценна
- "Ты моя мама?": уличный котенок знакомится с домашней кошкой