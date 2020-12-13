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Возьми меня за лапу: кот и кошка легли в очень романтичной позе и умилили Сеть – видео

Возьми меня за лапу: кот и кошка легли в очень романтичной позе и умилили Сеть – видео

photo: @grace.langan / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (558)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250327524.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201213/250327564/Vozmi-menya-za-lapu-kot-i-koshka-legli-v-ochen-romantichnoy-poze-i-umilili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, что они готовы пролежать так хоть целую вечность, судя по их довольным мордочкам.

 

Как рассказала хозяйка питомцев, двух этих милашек по кличке Мама и Билли спасла мать ее парня и забрала домой. С тех пор они неразлучны. На кадрах видно, как они лежат на спинке кресла. Билли положил на Маму одну свою лапу, а вторую оставил спереди, чтобы кошка могла к ней прикоснуться. В результате они улеглись в обнимку, держа друг друга за лапу. Это ли не любовь?

Ролик набрал почти полмиллиона просмотров и более 100 тысяч лайков.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (558)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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