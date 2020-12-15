Непослушная собака не хочет слезать с кровати и спорит со своей хозяйкой – видео

У собаки очень сложный характер, но это можно понять – поваляться на мягкой кровати хотят все.

На кадрах видно, как аляскинский маламут лежит на кровати, а женщина просит собаку слезть. Кличка у этой ворчливой восьмимесячной прелести – Луна, с ударением на "у". Уходить с кровати она совсем не спешит, а, наоборот, спорит об этом с хозяйкой. В какой-то момент женщина хватает ее за передние лапы и медленно спускает на пол. Но не тут-то было – Луна делает вид, что уходит, а потом внезапно разворачивается и запрыгивает обратно на кровать, продолжая ворчать. В результате все заканчивается тем, что собака остается на кровати – победа за ней.

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