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Непослушная собака не хочет слезать с кровати и спорит со своей хозяйкой – видео

Непослушная собака не хочет слезать с кровати и спорит со своей хозяйкой – видео

photo: Ирина Игоревна / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (558)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201215/249379062/Neposlushnaya-sobaka-ne-khochet-slezat-s-krovati-i-sporit-so-svoey-khozyaykoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

У собаки очень сложный характер, но это можно понять – поваляться на мягкой кровати хотят все.

На кадрах видно, как аляскинский маламут лежит на кровати, а женщина просит собаку слезть. Кличка у этой ворчливой восьмимесячной прелести – Луна, с ударением на "у". Уходить с кровати она совсем не спешит, а, наоборот, спорит об этом с хозяйкой. В какой-то момент женщина хватает ее за передние лапы и медленно спускает на пол. Но не тут-то было – Луна делает вид, что уходит, а потом внезапно разворачивается и запрыгивает обратно на кровать, продолжая ворчать. В результате все заканчивается тем, что собака остается на кровати – победа за ней.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (558)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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