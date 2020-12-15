Кот решил поцеловать хозяйку и испытал на себе гнев ревнивой кошки – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Лишь на секунду он перестал уделять внимание своей любимой, как та озверела.

На кадрах видно, как кот лижет шерсть на голове своей партнерши, куда она сама достать не может. Пушистая же от удовольствия и наслаждения закрывает глаза и просит продолжать. Однако внезапно кот решает, что с любимой хватит, разворачивается и начинает облизывать руки гладящей его хозяйки. Увидев это, кошка кинулась на партнера с ударами, мол, ты что творишь на моих глазах.

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