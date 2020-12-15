Зрелищную схватку собаки и кота ради места на мягком стуле сняли на видео

До последнего было непонятно кто же все-таки станет обладателем этого королевского трона.
На кадрах видно, как французский бульдог сидит на большом мягком стуле, а под ним на коврике расположился рыжий кот. Однако пушистому королю не подобает лежать на полу, поэтому он решает отбить трон у собаки. Рыжий осуществляет несколько атак, однако по итогу каждой из них снова оказывается на полу. В конце концов ему надоедает, и он уходит восвояси.
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