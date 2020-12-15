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Ожесточенную схватку собаки и кота ради места на мягком стуле сняли на видео

Зрелищную схватку собаки и кота ради места на мягком стуле сняли на видео

photo: @ekat1704 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (559)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250343684.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201215/250343824/Zrelischnuyu-skhvatku-sobaki-i-kota-radi-mesta-na-myagkom-stule-snyali-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До последнего было непонятно кто же все-таки станет обладателем этого королевского трона.

 

На кадрах видно, как французский бульдог сидит на большом мягком стуле, а под ним на коврике расположился рыжий кот. Однако пушистому королю не подобает лежать на полу, поэтому он решает отбить трон у собаки. Рыжий осуществляет несколько атак, однако по итогу каждой из них снова оказывается на полу. В конце концов ему надоедает, и он уходит восвояси.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (559)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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