"Том и Джерри?": уличная кошка просит крысу поделиться с кормом – необычное видео

Вот только эта крыса не горит желанием отдавать вкусный обед, который бывает у нее не так часто.

На кадрах видно, как большая крыса сидит в контейнере с едой, который лежит на улице. Позади нее сидит уличный кот, с интересом наблюдающий за происходящим. Удивленный кот даже пытается отодвинуть крысу, чтобы тоже пообедать, но не решается. А когда он собирается ее напугать, та внезапно прыгает в его сторону и наводит страх сама.

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