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Том и Джерри?: уличная кошка просит крысу поделиться с кормом – необычное видео

"Том и Джерри?": уличная кошка просит крысу поделиться с кормом – необычное видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201215/250346296/Tom-i-Dzherri-ulichnaya-koshka-prosit-krysu-podelitsya-s-kormom--neobychnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот только эта крыса не горит желанием отдавать вкусный обед, который бывает у нее не так часто.

 

На кадрах видно, как большая крыса сидит в контейнере с едой, который лежит на улице. Позади нее сидит уличный кот, с интересом наблюдающий за происходящим. Удивленный кот даже пытается отодвинуть крысу, чтобы тоже пообедать, но не решается. А когда он собирается ее напугать, та внезапно прыгает в его сторону и наводит страх сама.

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Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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