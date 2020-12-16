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Пес с хозяйкой забрели не в тот район и наткнулись на кошачью банду – забавное видео

Пес с хозяйкой забрели не в тот район и наткнулись на кошачью банду – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (561)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201216/249306778/Pes-s-khozyaykoy-zabreli-ne-v-tot-rayon-i-natknulis-na-koshachyu-bandu--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Пушистые в боевой позе перегородили путь гостям, но щенок намеков не понял и поплатился.

Как рассказала автор видео, она со своим маленьким питомцем каждое утро ходит по одному маршруту. Но в этот день девушка хотела увидеть полную Луну, поэтому выбрала другую улицу для прогулок. Там они и встретили кошачью банду.

На кадрах видно, как сначала песик подходит поближе к пушистым, которые встают в агрессивную позу. Поглядев на них несколько секунд, он разворачивается и уходит назад, подальше от неприятностей. Однако после этого пес снова подходит слишком близко к банде, и одна из кошек ему этого не прощает. Как заверила автор видео, животные тем утром не пострадали.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (561)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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