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Три собаки загнали растерянного пса в зеркальный угол – забавное видео

Три собаки загнали растерянного пса в зеркальный угол – забавное видео

photo: @thepetcollective / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (561)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/10/250357204.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201216/250357240/Tri-sobaki-zagnali-rasteryannogo-psa-v-zerkalnyy-ugol--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Когда главный твой враг – ты сам, давать ему отпор выходит немного проблематично.

 

На кадрах видно, как пес стоит в углу комнаты с зеркальными стенами, из-за чего перед собой он видит целых три своих отражения. Поначалу пес их изучает, смотрит на каждое из них, наверное, удивляясь их схожести, и даже немного пятится назад, осторожничая. Аналогичные действия отражений ему не нравятся, поэтому он начинает на них лаять и рычать. Но так просто их не напугаешь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (561)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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