Три собаки загнали растерянного пса в зеркальный угол – забавное видео

Когда главный твой враг – ты сам, давать ему отпор выходит немного проблематично.

На кадрах видно, как пес стоит в углу комнаты с зеркальными стенами, из-за чего перед собой он видит целых три своих отражения. Поначалу пес их изучает, смотрит на каждое из них, наверное, удивляясь их схожести, и даже немного пятится назад, осторожничая. Аналогичные действия отражений ему не нравятся, поэтому он начинает на них лаять и рычать. Но так просто их не напугаешь.

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