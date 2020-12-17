Маленькие и не очень смелые: собаки смешно объединились для лая на прохожих – видео

Питомцы напоминают персонажей мультфильмов, которые иногда хотят казаться старше и выше.
На кадрах видно, как в дверном проеме, выходящем на улицу, стоит собака породы французский бульдог, а на нем сверху, как наездник, сидит чихуахуа. Вместе они лают на всех прохожих, потому что вместе они – сила, вместе ничего не страшно. Тем более вдвоем они выглядят такими большими.
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