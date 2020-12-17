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Маленькие и не очень смелые: собаки смешно объединились для лая на прохожих – видео

Маленькие и не очень смелые: собаки смешно объединились для лая на прохожих – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (562)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250365430.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201217/250365506/Malenkie-i-ne-ochen-smelye-sobaki-smeshno-obedinilis-dlya-laya-na-prokhozhikh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомцы напоминают персонажей мультфильмов, которые иногда хотят казаться старше и выше.

 

На кадрах видно, как в дверном проеме, выходящем на улицу, стоит собака породы французский бульдог, а на нем сверху, как наездник, сидит чихуахуа. Вместе они лают на всех прохожих, потому что вместе они – сила, вместе ничего не страшно. Тем более вдвоем они выглядят такими большими.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (562)
Теги:
собаки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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