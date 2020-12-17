15:37 17 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0043
  • 100 RUB4.4694
  • USD3.2811
Поиск
LIVE:
Мужчина показал главный минус удаленки с домашними животными – милое видео

Мужчина показал главный минус удаленки с домашними животными – милое видео

photo: @thepetcollective / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (563)
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367239.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201217/250367333/Muzhchina-pokazal-glavnyy-minus-udalenki-s-domashnimi-zhivotnymi--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, эти умилительные кадры могут быть объяснительной, почему не сделана работа?

 

На кадрах видно, как парень сидит на диване с планшетом на коленях, стилусом в руках и телефоном сбоку. У него вовсю идет рабочий процесс, но есть кое-что, что ему немножко мешает – милая собачка, которой очень нужно внимание. Без поцелуев и обнимашек проводить день ведь невероятно тяжело!

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (563)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
Протесты в Африке: снос построек в Тбилиси вызвал недовольство жителей
Прямая трансляция - большая пресс-конференция Владимира Путина
Прямая трансляция – большая пресс-конференция Владимира Путина
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться