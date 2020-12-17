Мужчина показал главный минус удаленки с домашними животными – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, эти умилительные кадры могут быть объяснительной, почему не сделана работа?

На кадрах видно, как парень сидит на диване с планшетом на коленях, стилусом в руках и телефоном сбоку. У него вовсю идет рабочий процесс, но есть кое-что, что ему немножко мешает – милая собачка, которой очень нужно внимание. Без поцелуев и обнимашек проводить день ведь невероятно тяжело!

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