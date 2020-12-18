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Немецкий дог

В душе он котик: гигантский любвеобильный пес умилил Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (564)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/09/249402752.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201218/249402790/V-dushe-on-kotik-gigantskiy-lyubveobilnyy-pes-umilil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Невозможно не улыбаться, глядя на такого милого и любвеобильного великана. С другой стороны, с ним явно нелегко справляться.

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There’s no ignoring Clyde’s sass🙌🏻

Публикация от 🐾Charlie & Clyde 🐾 (@_merleman_)

На кадрах видно, как хозяин сидит на диване с ноутбуком, а рядом лежит огромный дог. Его размеры действительно поражают – голова питомца раза в два больше головы мужчины. И этот гигант, мило рыча, ластится к хозяину и облизывает его. Кажется, ему определенно не хватает внимания, потому что он буквально ложится на мужчину. С таким псом работать из дома, наверняка, очень и очень непросто.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (564)
Теги:
домашние животные, Собака


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