В душе он котик: гигантский любвеобильный пес умилил Сеть – видео

Невозможно не улыбаться, глядя на такого милого и любвеобильного великана. С другой стороны, с ним явно нелегко справляться.

На кадрах видно, как хозяин сидит на диване с ноутбуком, а рядом лежит огромный дог. Его размеры действительно поражают – голова питомца раза в два больше головы мужчины. И этот гигант, мило рыча, ластится к хозяину и облизывает его. Кажется, ему определенно не хватает внимания, потому что он буквально ложится на мужчину. С таким псом работать из дома, наверняка, очень и очень непросто.

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