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Девушка показала, как укладывает спать свою лошадь на кровать, и умилила Сеть – видео

Девушка показала, как укладывает свою лошадь на кровать, и умилила соцсети – видео

photo: Crazy Showhorses / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (565)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/13/250393221.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201221/250393269/Devushka-pokazala-kak-ukladyvaet-svoyu-loshad-na-krovat-i-umilila-Set--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

"Любовь – это делить постель со своей лошадью", – написала к видео владелица этого прелестного животного.

Опубликовано Crazy Showhorses Вторник, 1 декабря 2020 г.

 

На кадрах видно, как в углу хлева стоит кровать, на которую лошадь сначала садится, а потом и ложится спиной к стенке. Сзади девушка накрывает ее одеялом и тоже ложится под него, обнимая лошадь. Кажется, таким отходом ко сну довольны все. Правда ноги у животного свисают, и это, наверное, единственный минус.

Видео набрало более 2,7 миллиона просмотров, а пост стал одним из самых популярных на зарубежном портале Reddit.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (565)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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