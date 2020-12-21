Девушка показала, как укладывает свою лошадь на кровать, и умилила соцсети – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

"Любовь – это делить постель со своей лошадью", – написала к видео владелица этого прелестного животного.

Опубликовано Crazy Showhorses Вторник, 1 декабря 2020 г.

На кадрах видно, как в углу хлева стоит кровать, на которую лошадь сначала садится, а потом и ложится спиной к стенке. Сзади девушка накрывает ее одеялом и тоже ложится под него, обнимая лошадь. Кажется, таким отходом ко сну довольны все. Правда ноги у животного свисают, и это, наверное, единственный минус.

Видео набрало более 2,7 миллиона просмотров, а пост стал одним из самых популярных на зарубежном портале Reddit.

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