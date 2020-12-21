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Радостная собака выбежала играть в очень глубокий снег, но сразу пожалела – забавное видео

Радостная собака выбежала играть в очень глубокий снег, но сразу пожалела – забавное видео

photo: Christine Chady / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (566)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201221/250395155/Radostnaya-sobaka-vybezhala-igrat-v-ochen-glubokiy-sneg-no-srazu-pozhalela--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Зиму и снег любят многие, но помимо радости он иногда приносит довольно много проблем.

Опубликовано Christine Chady Четверг, 17 декабря 2020 г.

 

На кадрах видно, как собака по кличке Скарлет стоит очень близко к двери, ведущей на задний двор дома, и ждет, когда же ее откроют. Как только владелец питомца опускает ручку, Скарлет сразу же срывается с места и быстро бежит вперед, но после крыльца падает прямиком в глубокий снег. Через секунду она уже с трудом рвется обратно, возвращается обратно на крыльцо и оттряхивается. Прогулка, видимо, отменяется.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (566)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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