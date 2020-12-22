Очень ленивая и аккуратная драка кошек развеселила соцсети – видео

Когда хочешь показать, кто в этом доме главный, но бережешь свою неописуемую красоту.
На кадрах видно, как два кота сидят на полу комнаты, приподнявшись на двух задних лапах. Именно в этой позе весь бой и проходит. Они хлопают передними лапами по передним лапам друг друга, монотонно, лениво, спокойно и легко. На мордочке белого кота видно явное нежелание вообще заниматься этим делом, поэтому в конце концов он прекращает первым и так же лениво уходит.
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