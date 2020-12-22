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Ну и как тебя пить?: проблемы щенка у миски с водой развеселили всех – видео

"Ну и как тебя пить?": проблемы щенка у миски с водой развеселили Сеть – видео

photo: @saint.thegsd/ Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (566)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201222/250416909/-Nu-i-kak-tebya-pit-problemy-schenka-u-miski-s-vodoy-razveselili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, песик даже обиделся на воду и пытается с ней подраться, чтобы она пилась по-хорошему!

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Публикация от Saint🐾 (@saint.thegsd)

На кадрах видно, как на коврике у стены комнаты лежит большая миска с водой. Рядом с ней стоит щенок немецкой овчарки, которого мучает жажда. Вот только выпить воду у него совсем не получается, она ни в какую не дается! Малыш даже немного злится и машет лапами, иногда ударяя по миске или по воде. Ну ничего, когда он вырастет, вода станет его бояться и не будет его так мучить.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (566)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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