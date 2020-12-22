Кот навалял спавшему под одеялом другу и поплатился – смешное видео

Недовольный взгляд сонного питомца, еле выползшего из-под одеяла, бесценен.

На кадрах видно, как кот сидит на одеяле и видит перед собой некий бугорок, который его смущает. Смелый питомец решает защитить любимую хозяйку и начинает бить этот странный бугорок, который внезапно меняет свое местоположение. В конце концов из-под края одеяла появляется голова другого кота. Он выглядит сонным, с еле открытым одним глазом и очень недовольным взглядом. Прощать обидчику нападение он не готов, поэтому пушистый бросается на приятеля, на чем видео и обрывается.

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