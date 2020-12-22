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Кот навалял спящему под одеялом другу и поплатился – смешное видео

Кот навалял спавшему под одеялом другу и поплатился – смешное видео

photo: @_emeraldeyes_ / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (567)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/16/250419936.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201222/250419971/Kot-navalyal-spavshemu-pod-odeyalom-drugu-i-poplatilsya--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Недовольный взгляд сонного питомца, еле выползшего из-под одеяла, бесценен.

 

На кадрах видно, как кот сидит на одеяле и видит перед собой некий бугорок, который его смущает. Смелый питомец решает защитить любимую хозяйку и начинает бить этот странный бугорок, который внезапно меняет свое местоположение. В конце концов из-под края одеяла появляется голова другого кота. Он выглядит сонным, с еле открытым одним глазом и очень недовольным взглядом. Прощать обидчику нападение он не готов, поэтому пушистый бросается на приятеля, на чем видео и обрывается.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (567)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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