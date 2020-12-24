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Девушка весь день копировала поведение своих кошек, и их реакции бесценны – видео

Девушка весь день копировала поведение своих кошек и показала их реакции – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (568)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201224/249520565/Devushka-ves-den-kopirovala-povedenie-svoikh-koshek-i-pokazala-ikh-reaktsii--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру

Взглянув на себя со стороны, животным не очень понравилось такое поведение, что неудивительно.

 

На кадрах видно, как девушка на четвереньках преследует своего рыжего кота, который этого пугается и пятится в сторону. Затем девушка начала пить из тарелки так же, как это делают кошки из своей миски. Рыжий кот снова удивленно посмотрел на хозяйку, но ничего более. А вот облизывание девушкой своей руки сильно напугало пушистого, как и "точка" ногтей об стену и разрыв туалетной бумаги.

Второму питомцу досталось меньше – перед ним она цеплялась ногтями за ковер, что не произвело на кота никакого впечатления. Но когда она легла перед ним в точно такой же позе, он унизительно посмотрел на нее, отвернулся и, недовольно мяукнув, встал.  

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (568)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, кошки


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