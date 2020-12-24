Девушка весь день копировала поведение своих кошек и показала их реакции – видео

Взглянув на себя со стороны, животным не очень понравилось такое поведение, что неудивительно.

На кадрах видно, как девушка на четвереньках преследует своего рыжего кота, который этого пугается и пятится в сторону. Затем девушка начала пить из тарелки так же, как это делают кошки из своей миски. Рыжий кот снова удивленно посмотрел на хозяйку, но ничего более. А вот облизывание девушкой своей руки сильно напугало пушистого, как и "точка" ногтей об стену и разрыв туалетной бумаги.

Второму питомцу досталось меньше – перед ним она цеплялась ногтями за ковер, что не произвело на кота никакого впечатления. Но когда она легла перед ним в точно такой же позе, он унизительно посмотрел на нее, отвернулся и, недовольно мяукнув, встал.

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