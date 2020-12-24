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Пес решил прыгнуть к лежащему на гамаке хозяину, но очень зря – смешное видео

Пес решил прыгнуть к лежащему на гамаке хозяину, но очень зря – смешное видео

photo: @smilesav / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (569)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/18/250439972.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201224/250440015/Pes-reshil-prygnut-k-lezhaschemu-na-gamake-khozyainu-no-ochen-zrya--smeshnoe-video.html

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Питомец решил, что хватит хозяину валяться, поэтому его надо немного растормошить для активности.

 

На кадрах видно, как мужчина лежит в гамаке на заднем дворе своего дома, а вокруг него бегают и резвятся собаки. Через какое-то время один из песиков решает присоединиться к хозяину и запрыгнуть прямо к нему. Но это определенно было плохой идеей, потому что не очень устойчивая конструкция гамака потеряла равновесие и сбросила вниз мужчину вместе с его питомцем.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (569)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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