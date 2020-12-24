Пес решил прыгнуть к лежащему на гамаке хозяину, но очень зря – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец решил, что хватит хозяину валяться, поэтому его надо немного растормошить для активности.

На кадрах видно, как мужчина лежит в гамаке на заднем дворе своего дома, а вокруг него бегают и резвятся собаки. Через какое-то время один из песиков решает присоединиться к хозяину и запрыгнуть прямо к нему. Но это определенно было плохой идеей, потому что не очень устойчивая конструкция гамака потеряла равновесие и сбросила вниз мужчину вместе с его питомцем.

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