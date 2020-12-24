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Последний полет: экскаваторщик решил поиграть самолетом перед его утилизацией – видео

Последний полет: экскаваторщик решил поиграть c самолетом перед его утилизацией – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201224/250442022/Posledniy-polet-ekskavatorschik-reshil-poigrat-c-samoletom-pered-ego-utilizatsiey--video.html

Видео стало невероятно популярным на зарубежном портале Reddit, после чего начало распространяться в соцсетях

В детстве мальчики играют с игрушечными самолетами, в юношестве – с дронами, а в зрелом возрасте вот так.

 

На кадрах видно, ка экскаватор с щипцами держит не очень большой самолет за хвостовую часть, а кабина вращается по кругу. Самолет наклонен таким образом, как обычно дети держат его игрушечный вариант во время "полета", а крылья никак не касаются земли. Таким образом водитель средства решил развлечься перед утилизация воздушного судна.

Пользователи Сети один за другим выражали надежду, что водитель экскаватора "издавал звуки полета", иначе, по их словам, все это не имеет смысла.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео


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