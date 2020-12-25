08:30 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Спящая кошка

Девушка показала, как кошка реагирует на ее пробуждение утром, и умилила Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (570)
2403630
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/09/249669770.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201225/249670152/Devushka-pokazala-kak-koshka-reagiruet-na-ee-probuzhdenie-utrom-i-umilila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот это по-настоящему можно назвать добрым утром. Так просыпаться хотели бы все!

 

Надпись на видео гласит: "Доказательство, что кошки так же хороши, как и собаки". На кадрах видно, как девушка лежит в кровати под одеялом. Сверху на нем, около ног хозяйки, лежит кошка. Девушке пришлось хорошо постараться, чтобы взять в руки телефон, не разбудив питомца. Включив камеру, она обращается к нему: "Доброе утро". Услышав голос хозяйки, пушистая сразу открывает глаза, сначала ничего не понимая спросонья, а затем сразу шагает прямо к лицу девушки, желая ласки. Вот уж по-настоящему доброе утро! Так просыпаться хотели бы все.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (570)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Оппозиция установила новые палатки у здания парламента Грузии - видео
Оппозиция установила новые палатки у здания парламента Грузии - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться