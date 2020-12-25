Девушка показала, как кошка реагирует на ее пробуждение утром, и умилила Сеть – видео

Вот это по-настоящему можно назвать добрым утром. Так просыпаться хотели бы все!

Надпись на видео гласит: "Доказательство, что кошки так же хороши, как и собаки". На кадрах видно, как девушка лежит в кровати под одеялом. Сверху на нем, около ног хозяйки, лежит кошка. Девушке пришлось хорошо постараться, чтобы взять в руки телефон, не разбудив питомца. Включив камеру, она обращается к нему: "Доброе утро". Услышав голос хозяйки, пушистая сразу открывает глаза, сначала ничего не понимая спросонья, а затем сразу шагает прямо к лицу девушки, желая ласки. Вот уж по-настоящему доброе утро! Так просыпаться хотели бы все.

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