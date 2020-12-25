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Я не в настроении: песик вежливо попросил хозяйку его не гладить – забавное видео

"Давай без этого": песик вежливо попросил хозяйку его не гладить – забавное видео

photo: @nanajeep / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (571)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/19/250452197.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201225/250452237/Davay-bez-etogo-pesik-vezhlivo-poprosil-khozyayku-ego-ne-gladit--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Реакция хозяйки, которую так холодно и неожиданно отверг самый близкий друг, бесценна.

 

На кадрах видно, как девушка лежит на диване, а рядом с ней сидит ее маленький песик. Судя по его выражению морды и глазам, он немного взгрустнул. Хозяйка же решает немного почесать его и погладить, но питомец отказывается. Причем очень элегантно и вежливо – он просто отодвигает от себя руку девушки и продолжает сидеть, как ни в чем не бывало. С лица девушки же от такого быстро слетает улыбка, а ее глаза полны удивления – такого она от своего питомца не ожидала.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (571)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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