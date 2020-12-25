"Давай без этого": песик вежливо попросил хозяйку его не гладить – забавное видео

Реакция хозяйки, которую так холодно и неожиданно отверг самый близкий друг, бесценна.
На кадрах видно, как девушка лежит на диване, а рядом с ней сидит ее маленький песик. Судя по его выражению морды и глазам, он немного взгрустнул. Хозяйка же решает немного почесать его и погладить, но питомец отказывается. Причем очень элегантно и вежливо – он просто отодвигает от себя руку девушки и продолжает сидеть, как ни в чем не бывало. С лица девушки же от такого быстро слетает улыбка, а ее глаза полны удивления – такого она от своего питомца не ожидала.
Смотрите на видео также:
- Когда друг не в настроении: кот долго надоедал псу и поплатился
- "Убери руки!": пес обиделся на хозяйку за розыгрыш с кормом
- Пес беззвучно извиняется за погрызенные тапки, но его глаза говорят обо всем