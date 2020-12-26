Кот на беговом колесе стал олицетворением лени всех худеющих – смешное видео

Примерно так выглядит тренировки ленивого человека, который решил начать худеть с понедельника.
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На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.
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