Кот на беговом колесе стал олицетворением лени всех худеющих – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Примерно так выглядит тренировки ленивого человека, который решил начать худеть с понедельника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Micky Kardashian️️️️️️️️ Cat (@mickykardashian) 13 Июл 2020 в 12:22 PDT

На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.

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