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Рыжий кот

Кот на беговом колесе стал олицетворением лени всех худеющих – смешное видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201226/249632847/Kot-na-begovom-kolese-stal-olitsetvoreniem-leni-lyudey--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Примерно так выглядит тренировки ленивого человека, который решил начать худеть с понедельника.

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Публикация от Micky Kardashian️️️️️️️️ Cat (@mickykardashian)

На кадрах видно, как кот гиперактивно бегает по комнате и приближается к беговому колесу. Пушистый воодушевленно запрыгивает на него чуть ли не в вертикальном положении, пробегает долю секунды, затем делает несколько шагов и спрыгивает на пол. Пройдя по нему так же несколько шагов, он просто останавливается и плюхается на бок отдыхать. Слишком уж долго и много тренировался.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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