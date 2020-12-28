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Щенок пытается повторить крик петуха – бесподобное видео

Милый щенок попытался повторить крик петуха и покорил Сеть – видео

photo: woofwooftv / Instagram
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201228/249345348/Milyy-schenok-popytalsya-povtorit-krik-petukha-i-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Малыш с самого детства решил заняться изучением "иностранного языка", и получается у него неплохо.

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When you grew up with chickens 🐓😂

Публикация от WOOF WOOF® (@woofwooftv)

На кадрах видно, как щенок смирно сидит у тазика с водой и бездельничает. Через несколько секунд раздается крик петуха, и малыш решает повторить звуки за ним. Щенок тоже своеобразно кукарекает и делает это очень даже похоже на птицу. Еще немного практики, и малыш сможет будить своих хозяев вместо петуха!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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