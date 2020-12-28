Милый щенок попытался повторить крик петуха и покорил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Малыш с самого детства решил заняться изучением "иностранного языка", и получается у него неплохо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When you grew up with chickens 🐓😂 Публикация от WOOF WOOF® (@woofwooftv) 30 Апр 2019 в 6:15 PDT

На кадрах видно, как щенок смирно сидит у тазика с водой и бездельничает. Через несколько секунд раздается крик петуха, и малыш решает повторить звуки за ним. Щенок тоже своеобразно кукарекает и делает это очень даже похоже на птицу. Еще немного практики, и малыш сможет будить своих хозяев вместо петуха!

Смотрите на видео также: