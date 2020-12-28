Милый щенок попытался повторить крик петуха и покорил Сеть – видео

Малыш с самого детства решил заняться изучением "иностранного языка", и получается у него неплохо.
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На кадрах видно, как щенок смирно сидит у тазика с водой и бездельничает. Через несколько секунд раздается крик петуха, и малыш решает повторить звуки за ним. Щенок тоже своеобразно кукарекает и делает это очень даже похоже на птицу. Еще немного практики, и малыш сможет будить своих хозяев вместо петуха!
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