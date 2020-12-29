Пес высказал всю накопленную обиду вредному коту – забавное видео

Интересно было бы узнать, что он сказал обидчику, что в конце так демонстративно отвернулся.

На кадрах видно, как черный кот сидит на спинке дивана над псом и пристально на него смотрит. Неизвестно, что произошло между питомцами раньше, но пес смотрит на него обиженно, а затем начинать ворчать. Причем делает он это очень эмоционально, что выглядит довольно забавно и мило. А в конце, высказав все свои мысли, терьер гордо отворачивается и даже не смотрит на приятеля.

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