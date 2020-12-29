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Очень важно сидящий на диване пес рассмешил семью – видео

"Кого-то он напоминает": пес сел на диване в очень важной позе и рассмешил семью – видео

photo: RM Videos / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201229/249742896/Kogo-to-on-napominaet-pes-sel-na-divane-v-ochen-vazhnoy-poze-i-rassmeshil-semyu--video.html

Собаки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людям во всем мире

Говорят, собаки со временем становятся похожи на своих хозяев, и этот пес определенно кого-то напоминает.

На кадрах видно, как пес по кличке Блу сидит на диване в очень забавной позе, словно человек. Его передняя лапа лежит на подлокотнике дивана, а сам питомец смотрит телевизор. Пользователи Сети отметили, что Блу в такой позе напоминает мужчин, сидящих вечером перед телевизором. И действительно, сходство трудно отрицать. А когда хозяйка зовет питомца, тот вопросительно поворачивает голову, что пробивает на смех семью.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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