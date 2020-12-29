"Кого-то он напоминает": пес сел на диване в очень важной позе и рассмешил семью – видео

Собаки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людям во всем мире

Говорят, собаки со временем становятся похожи на своих хозяев, и этот пес определенно кого-то напоминает.

На кадрах видно, как пес по кличке Блу сидит на диване в очень забавной позе, словно человек. Его передняя лапа лежит на подлокотнике дивана, а сам питомец смотрит телевизор. Пользователи Сети отметили, что Блу в такой позе напоминает мужчин, сидящих вечером перед телевизором. И действительно, сходство трудно отрицать. А когда хозяйка зовет питомца, тот вопросительно поворачивает голову, что пробивает на смех семью.

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