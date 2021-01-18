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Золотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео

Золотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео

photo: 9GAG / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (574)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210118/250631493/Zolotaya-rybka-dala-poschechinu-zasmotrevshemusya-na-nee-kotu--zabavnoe-video.html

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Либо эта рыбка была слишком стеснительной, либо она решила заиграть с пушистым красавчиком.

На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (574)
Теги:
Видео с животными, кошки, Смешные видео, Вирусные видео


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