Золотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Либо эта рыбка была слишком стеснительной, либо она решила заиграть с пушистым красавчиком.

На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.

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