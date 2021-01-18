Золотая рыбка дала пощечину засмотревшемуся на нее коту – забавное видео

На кадрах видно, как кот сидит на столе перед небольшим аквариумом, в котором плавает пять золотых рыбок. В принципе, кот не делает ничего такого – он просто пьет водичку и смотрит на красивых созданий. Однако одной из них, видимо, не нравится, что пушистый "уменьшает" их дом, поэтому она выпрыгивает из аквариума и бьется о мордочку кота. Ошеломленный кот же с удивлением отходит назад.
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