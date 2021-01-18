Щенок случайно снял парик с хозяина – бесценная реакция питомца на видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Движением лапы он магическим образом превратил хозяина в другого человека. Как теперь быть?

На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а по спинке рядом стоящего дивана ходит его маленький питомец. Когда ему захотелось устроить потягушки, песик случайно зажал передними лапами волосы хозяина, которые оказались париком. Сорвав их, щенок немного даже замешкался и, видимо, испугался. Он сразу попятился назад, словно это не его вина, и он тут ни при чем.

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