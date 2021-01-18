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Щенок случайно снял парик с хозяина – бесценная реакция питомца на видео

Щенок случайно снял парик с хозяина – бесценная реакция питомца на видео

photo: @hairzaddy / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250635795.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210118/250635888/Schenok-sluchayno-snyal-parik-s-khozyaina--bestsennaya-reaktsiya-pitomtsa-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Движением лапы он магическим образом превратил хозяина в другого человека. Как теперь быть?

 

На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а по спинке рядом стоящего дивана ходит его маленький питомец. Когда ему захотелось устроить потягушки, песик случайно зажал передними лапами волосы хозяина, которые оказались париком. Сорвав их, щенок немного даже замешкался и, видимо, испугался. Он сразу попятился назад, словно это не его вина, и он тут ни при чем.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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