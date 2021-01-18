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Кот впервые увидел увлажнитель воздуха и не очень понял, что с ним делать – забавное видео

Кот впервые увидел увлажнитель воздуха и не очень понял, что с ним делать – забавное видео

photo: @jujiebjones / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250636300.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210118/250636345/Kot-vpervye-uvidel-uvlazhnitel-vozdukha-i-ne-ochen-ponyal-chto-s-nim-delat--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В конце концов он нашел ему отличное применение, но хозяевам оно точно не понравится.

 

На кадрах видно, как на столе стоит громоздкий аппарат, который предназначен для того, чтобы увлажнять воздух. Пушистый питомец же видит этот механизм впервые в своей жизни. Поначалу он осторожно с ним знакомится, а затем, перестав бояться, находит ему отличное применение – увлажнять котиков. Да-да, пушистый просто садится на увлажнитель, чтобы тот дул на него.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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