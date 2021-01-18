17:04 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Скунс

Вредный опоссум подшутил над утоляющим жажду скунсом и рассмешил Сеть – видео

© CC BY-SA 2.0 / Flickr / boviate / IMGP7035_cleanup_crop
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210118/250640041/Vrednyy-opossum-podshutil-nad-utolyayuschim-zhazhdu-skunsom-i-rassmeshil-Set--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Самое забавное то, как он, напакостив, ушел по своим делам, словно ничего не произошло.

Опубликовано Jayne Osborne Среда, 16 декабря 2020 г.

 

На кадрах видно, как глубокой ночью к небольшому пруду подошел скунс, чтобы утолить свою жажду. Во время того, как он пил воду, рядом появился опоссум. Увидев гостя у пруда, он посмотрел на него секунду, а затем решил сбросить его в воду. Несчастный скунс весь промок и с трудом выбрался из пруда, а опоссум, напакостив, неспеша ушел по своим делам.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (576)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться