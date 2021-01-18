Вредный опоссум подшутил над утоляющим жажду скунсом и рассмешил Сеть – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Самое забавное то, как он, напакостив, ушел по своим делам, словно ничего не произошло.

Опубликовано Jayne Osborne Среда, 16 декабря 2020 г.

На кадрах видно, как глубокой ночью к небольшому пруду подошел скунс, чтобы утолить свою жажду. Во время того, как он пил воду, рядом появился опоссум. Увидев гостя у пруда, он посмотрел на него секунду, а затем решил сбросить его в воду. Несчастный скунс весь промок и с трудом выбрался из пруда, а опоссум, напакостив, неспеша ушел по своим делам.

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