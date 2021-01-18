Вредный опоссум подшутил над утоляющим жажду скунсом и рассмешил Сеть – видео

Самое забавное то, как он, напакостив, ушел по своим делам, словно ничего не произошло.
Опубликовано Jayne Osborne Среда, 16 декабря 2020 г.
На кадрах видно, как глубокой ночью к небольшому пруду подошел скунс, чтобы утолить свою жажду. Во время того, как он пил воду, рядом появился опоссум. Увидев гостя у пруда, он посмотрел на него секунду, а затем решил сбросить его в воду. Несчастный скунс весь промок и с трудом выбрался из пруда, а опоссум, напакостив, неспеша ушел по своим делам.
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