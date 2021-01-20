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Собака закатила сцену ревности, увидев, как хозяин гладит кота – бесподобное видео

Собака закатывает сцены ревности, когда хозяин гладит кота – бесподобное видео

photo: Rumble Viral / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (577)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210120/248903573/Sobaka-zakatyvaet-stsenu-revnosti-kogda-khozyain-gladit-kota--bespodobnoe-video.html

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Взгляд хаски и его громкие претензии дают понять, что такой подлости он не ожидал.

На кадрах видно, как мужчина с черным котом и хаски сидят на диване. Маленький приятель песика сидит у хозяина на коленях, и тот его гладит. За этой картиной же очень недовольно наблюдает хаски. Он сверлит взглядом мужчину, словно говорит ему: "Как ты мог?" Кроме того, пес упрекает хозяина, "разговаривая" с ним. Спустя минуту этого ужаса хаски обиженно вскакивает, скидывает кота и просит хозяина гладить его.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (577)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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