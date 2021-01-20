Собака закатывает сцены ревности, когда хозяин гладит кота – бесподобное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Взгляд хаски и его громкие претензии дают понять, что такой подлости он не ожидал.

На кадрах видно, как мужчина с черным котом и хаски сидят на диване. Маленький приятель песика сидит у хозяина на коленях, и тот его гладит. За этой картиной же очень недовольно наблюдает хаски. Он сверлит взглядом мужчину, словно говорит ему: "Как ты мог?" Кроме того, пес упрекает хозяина, "разговаривая" с ним. Спустя минуту этого ужаса хаски обиженно вскакивает, скидывает кота и просит хозяина гладить его.

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