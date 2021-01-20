Щенок очень мило приобнял смотрящего в окно кота и покорил Сеть – видео

Настоящая дружба выглядит именно так, и не улыбнуться, глядя на эту парочку, невозможно.
cat : i suppose that you can join me— Humor And Animals (@humorandanimals) March 4, 2020
(Lisa Plummer) pic.twitter.com/DDilM6sHU9
На кадрах видно, как черный кот садится на спинке дивана и смотрит в окно. Сидевший снизу песик тоже запрыгивает к приятелю и кладет ему свою лапу на шею, обнимая. Сам пушистый же вовсе не против, и животные остаются сидеть в такой потрясающей позе и смотреть в окно.
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