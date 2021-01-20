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Щенок очень мило приобнял смотрящего в окно кота и покорил Сеть – видео

Щенок очень мило приобнял смотрящего в окно кота и покорил Сеть – видео

photo: @humorandanimals / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (577)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210120/249237647/Schenok-ochen-milo-priobnyal-smotryaschego-v-okno-kota-i-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Настоящая дружба выглядит именно так, и не улыбнуться, глядя на эту парочку, невозможно.

На кадрах видно, как черный кот садится на спинке дивана и смотрит в окно. Сидевший снизу песик тоже запрыгивает к приятелю и кладет ему свою лапу на шею, обнимая. Сам пушистый же вовсе не против, и животные остаются сидеть в такой потрясающей позе и смотреть в окно.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (577)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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