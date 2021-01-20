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Питбуль

Пес настолько реалистично притворился мертвым, что напугал хозяина – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (578)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210120/250661571/Pes-nastolko-realistichno-pritvorilsya-mertvym-chto-napugal-khozyaina--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Поцелуй перепуганного мужчины в конце, показывающий любовь к питомцу, бесценен.

Man Gets Scared When Dog Plays Dead - 1169464Опубликовано Jukin Copyright Management Воскресенье, 17 января 2021 г.

 

На кадрах видно, как мужчина лежит на диване и смотрит телевизор, а у его ног лежит питомец, который медленно и бездвижно сползает вниз. Поначалу хозяин настораживается, но, когда пес бьется носом в пол и все еще ни на что не реагирует, он пугается и хочет поднять своего друга. Однако в этот момент питомец сам встает с дивана и, виляя хвостом, идет ложиться на другую сторону дивана. Выдохнувший со спокойной душой мужчина же в конце целует своего растяпу.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (578)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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