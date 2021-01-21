Попытки енота перепрыгнуть перегородку в комнате вслед за котом рассмешили Сеть – видео

На кадрах видно, как в огороженной стеклянной комнатке сидят еноты, а с ними светлый кот. Одним высоким прыжком пушистый забирается на перегородку и оказывается в шаге от свободы. Трюк хвостатого пытается повторить и енот, но не совсем удачно. Он встает к стенке и, расправив лапы, просто подпрыгивает на месте, с надеждой глядя наверх.
Кадры были опубликованы на популярном портале Reddit, пост с видео стал одним из самых популярных за сутки, набрав сотни тысяч просмотров.
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