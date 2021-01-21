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Енот-полоскун.

Попытки енота перепрыгнуть перегородку в комнате вслед за котом рассмешили Сеть – видео

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (579)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210121/247783768/Popytki-enota-pereprygnut-peregorodku-v-komnate-vsled-za-kotom-rassmeshili-Set--video.html

Животные – главные герои многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Енот оказался совсем не таким грациозным гимнастом, как его приятель, и, кажется, даже немного расстроился.

На кадрах видно, как в огороженной стеклянной комнатке сидят еноты, а с ними светлый кот. Одним высоким прыжком пушистый забирается на перегородку и оказывается в шаге от свободы. Трюк хвостатого пытается повторить и енот, но не совсем удачно. Он встает к стенке и, расправив лапы, просто подпрыгивает на месте, с надеждой глядя наверх.

Кадры были опубликованы на популярном портале Reddit, пост с видео стал одним из самых популярных за сутки, набрав сотни тысяч просмотров.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (579)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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