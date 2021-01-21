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Кот смотрит на собак, раздирающих похожую на него игрушку – его бесценная реакция на видео

Кот смотрит на собак, раздирающих похожую на него игрушку – его бесценная реакция на видео

photo: Caters Clips / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (578)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210121/250665798/Kot-smotrit-na-sobak-razdirayuschikh-pokhozhuyu-na-nego-igrushku--ego-bestsennaya-reaktsiya-na-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Непонятно, собаки просто так играют или на что-то намекают, но пушистому стоит задуматься о поведении.

На кадрах видно, как два лабрадора держат в зубах игрушку рыжего цвета и борются за права владения ей. Тянут ее в разные стороны. Делают это они очень злобно и сильно, от чего находящийся неподалеку кот такой же расцветки стоит в полном недоумении и шоке. В его глазах, кажется, можно даже увидеть легкий испуг. А вдруг они спутают игрушку с ним настоящим?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (578)
Теги:
Видео с животными, кошки, Вирусные видео, Смешные видео


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