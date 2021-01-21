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Мама разыграла дочь вылупляющимся из магазинного яйца цыпленком – забавное видео

Мама разыграла дочь вылупляющимся из магазинного яйца "цыпленком" – забавное видео

photo: @chelsismith930 / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210121/250668201/Mama-razygrala-doch-vyluplyayuschimsya-iz-magazinnogo-yaytsa-tsyplenkom--zabavnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Радость малышки и просьбы оставить дома вылупляющегося птенца вмиг заменились неописуемой обидой.

 

На кадрах видно, как женщина подзывает к себе дочь, держа в одной руке камеру, а в другой – куриное яйцо. Она говорит девочке, что из яйца начал вылупляться цыпленок. И действительно, на нем появляются трещины и характерный звук. Предвкушающая появление в доме пушистого птенца девочка не может сдержать эмоций и с нетерпением ждет, когда же он наконец вылупится.

"У нас будет настоящий цыпленок, можно его оставить?" – спрашивает девочка. На этих словах яйцо наконец разбивается полностью, и из него появляется… палец мамы. Увидев это, девочка обиженно выходит из кухни, а мама заливается истерическим смехом.

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Теги:
дети и родители, Смешные видео, Вирусные видео


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