Мама разыграла дочь вылупляющимся из магазинного яйца "цыпленком" – забавное видео

Радость малышки и просьбы оставить дома вылупляющегося птенца вмиг заменились неописуемой обидой.
На кадрах видно, как женщина подзывает к себе дочь, держа в одной руке камеру, а в другой – куриное яйцо. Она говорит девочке, что из яйца начал вылупляться цыпленок. И действительно, на нем появляются трещины и характерный звук. Предвкушающая появление в доме пушистого птенца девочка не может сдержать эмоций и с нетерпением ждет, когда же он наконец вылупится.
"У нас будет настоящий цыпленок, можно его оставить?" – спрашивает девочка. На этих словах яйцо наконец разбивается полностью, и из него появляется… палец мамы. Увидев это, девочка обиженно выходит из кухни, а мама заливается истерическим смехом.
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