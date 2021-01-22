Милый щенок растерялся от поцелуя хозяйки, и его реакция бесценна – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Скромный песик не сразу понял, как ему следует на такое отвечать, но все же разобрался.

На кадрах видно, как щенок с девушкой лежат на животе на кровати. Внезапно хозяйка целует своего питомца в носик, а тот растерянно смотрит сначала на камеру, потом в окно, а потом решается поцеловать девушку в ответ. Делает он это настолько смущенно и мило, что не улыбнуться невозможно. Этой девушке определенно повезло с питомцем.

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