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Щенок растерялся от поцелуя любвеобильной хозяйки и умилил реакцией Сеть – видео

Милый щенок растерялся от поцелуя хозяйки, и его реакция бесценна – видео

photo: u/abbynormalisrelative / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210122/249717532/Miliy-Schenok-rasteryalsya-ot-potseluya-khozyayki-i-ego-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Скромный песик не сразу понял, как ему следует на такое отвечать, но все же разобрался.

 

На кадрах видно, как щенок с девушкой лежат на животе на кровати. Внезапно хозяйка целует своего питомца в носик, а тот растерянно смотрит сначала на камеру, потом в окно, а потом решается поцеловать девушку в ответ. Делает он это настолько смущенно и мило, что не улыбнуться невозможно. Этой девушке определенно повезло с питомцем.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, Собака


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