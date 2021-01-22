Лев решил напасть на буйвола посреди его стада, и это было большой ошибкой – видео

Видимо, этот король зверей немного переоценил свои возможности, и выйти из ловушки было непросто.
На кадрах видно, как стадо буйволов из десятков особей утоляет жажду около водоема. Посреди стада видно некое беспокойство – туда закрался лев. Через несколько секунд становится видно, как хищник вцепился в шею одного из буйволов, а он пытается того скинуть. В результате на помощь буйволу приходят его сородичи, и лев получает несколько мощных ударов, отправляясь в полет по направлению к воде. Увидев, что он уже без сознания, буйволы перестают его трогать.
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