Лев решил напасть на буйвола посреди его стада, и это было большой ошибкой – видео

Дикие животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Видимо, этот король зверей немного переоценил свои возможности, и выйти из ловушки было непросто.

На кадрах видно, как стадо буйволов из десятков особей утоляет жажду около водоема. Посреди стада видно некое беспокойство – туда закрался лев. Через несколько секунд становится видно, как хищник вцепился в шею одного из буйволов, а он пытается того скинуть. В результате на помощь буйволу приходят его сородичи, и лев получает несколько мощных ударов, отправляясь в полет по направлению к воде. Увидев, что он уже без сознания, буйволы перестают его трогать.

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