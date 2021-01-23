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Покажи, покажи! О нет…: хозяйка привела домой щенка, реакция ее собаки бесценна – видео

Хозяйка привела домой щенка, неоднозначная реакция ее собаки рассмешила Сеть – видео

photo: @ w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
19566130
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250225023.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210123/250225070/Khozyayka-privela-domoy-schenka-neodnoznachnaya-reaktsiya-ee-sobaki-rassmeshila-Set--video.html

Домашние питомцы часто становятся главными героями многих видео благодаря своему шарму, милоте и нередко странному поведению

Поначалу чрезмерное любопытство и радость от сюрприза вмиг поменялись на кое-что другое.

 

На кадрах видно, как австралийская овчарка от радости прыгает на двух лапах вокруг хозяйки, что-то несущей в руках. Собаке явно очень интересно, что же там. А там новый член семьи – новый щенок. И когда девушка садится на корточки, показывая малыша, радость собаки сразу куда-то пропадает. Она уходит подальше, расстроено оглядываясь назад, словно там происходит что-то очень противное.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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