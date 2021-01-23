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Девушка решила дать своему коту немного кошачьей мяты, но пожалела об этом – видео

Девушка решила дать своему коту немного кошачьей мяты, но пожалела об этом – видео

photo: @dailymail / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/17/250686995.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210123/250687033/Devushka-reshila-dat-svoemu-kotu-nemnogo-koshachey-myaty-no-pozhalela-ob-etom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Обезумевший кот решил, что ему этого будет мало, и совладать с ним теперь никто не в силах.

 

На кадрах видно, как девушка держит в руке банку кошачьей мяты, которую ее обезумевший пушистый питомец схватил двумя лапами. Вся его морда и усы – в травах. Все попытки хозяйки остановить безумие – тщетны. Она его и просит устно "остановиться", напоминая о "самоконтроле", и пытается остановить силой, убирая голову от банки. Но пушистому, кажется, все равно, ведь держит банку вместе с руками девушки он так сильно, что она в конце уже кричит от боли.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (581)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки


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