Девушка решила дать своему коту немного кошачьей мяты, но пожалела об этом – видео

Обезумевший кот решил, что ему этого будет мало, и совладать с ним теперь никто не в силах.

На кадрах видно, как девушка держит в руке банку кошачьей мяты, которую ее обезумевший пушистый питомец схватил двумя лапами. Вся его морда и усы – в травах. Все попытки хозяйки остановить безумие – тщетны. Она его и просит устно "остановиться", напоминая о "самоконтроле", и пытается остановить силой, убирая голову от банки. Но пушистому, кажется, все равно, ведь держит банку вместе с руками девушки он так сильно, что она в конце уже кричит от боли.

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