"Домо-о-о-ой": кот после ветеринара по-человечески просит хозяев поехать домой – видео

Причем делает он это так жалобно и мило, что во второй раз отвозить его к врачу даже не захочется.

После ветеринара хочется домо-о-о-ой pic.twitter.com/uwACeQkvmh — time entropy (@TimeEntropy) December 10, 2020

На кадрах видно, как кот лежит на заднем сиденье автомобиля, укутанный в одеялко так, что из него торчит только голова. Поначалу он издает не очень понятные звуки, так как мужчина все время его перебивает. Когда наступает тишина, пушистый наконец может сказать то, что он хотел: "Домо-о-о-ой".

Смотрите на видео также: