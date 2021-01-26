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Теперь ложись: щенок хаски решил подрессировать взрослого пса – забавное видео

"Теперь ложись": щенок хаски решил подрессировать взрослого пса – забавное видео

photo: @shayjanel / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (582)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1a/250708666.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210126/250708743/Teper-lozhis-schenok-khaski-reshil-podressirovat-vzroslogo-psa--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Надрессировать собаку так, чтобы она могла дрессировать другую собаку – это новый уровень.

 

На кадрах видно, как в противоположной от хозяина стороне комнаты сидит маленький щенок хаски, а посередине комнаты лицом к нему расположился более взрослый пес. Питомцы внимательно и пристально смотрят друг на друга, после чего щенок дает команду своему сородичу лечь – он поднимает одну лапу вверх и опускает ее вниз. Взрослый пес, в свою очередь, послушно выполняет команду и ложится.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (582)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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