"Теперь ложись": щенок хаски решил подрессировать взрослого пса – забавное видео

Надрессировать собаку так, чтобы она могла дрессировать другую собаку – это новый уровень.
На кадрах видно, как в противоположной от хозяина стороне комнаты сидит маленький щенок хаски, а посередине комнаты лицом к нему расположился более взрослый пес. Питомцы внимательно и пристально смотрят друг на друга, после чего щенок дает команду своему сородичу лечь – он поднимает одну лапу вверх и опускает ее вниз. Взрослый пес, в свою очередь, послушно выполняет команду и ложится.
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