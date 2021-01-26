Котенку впервые дали полакомиться омлетом – видео его забавной реакции

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

От такого изобилия необычных блюд в мисках у милого котенка, видимо, "снесло крышу".

На кадрах видно, как маленький котенок стоит перед своим "обеденным столом", на котором можно увидеть много разных блюд. Там и сухой корм, и влажный, и омлет, и еще что-то непонятное. Такое количество еды удивит любого. Но больше всего пушистому интересен омлет. Он нюхает его, подпрыгивает, танцует, потом снова нюхает и трогает, а затем снова прыгает и танцует. Котики – поистине странные существа.

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