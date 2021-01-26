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Кто здесь?!: хозяин решил немного подшутить над собакой, и ее реакция бесценна – видео

"Кто здесь?!": хозяин решил немного подшутить над собакой, и ее реакция бесценна – видео

photo: @haleygrish / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (584)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1a/250712960.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210126/250713063/Kto-zdes-khozyain-reshil-nemnogo-podshutit-nad-sobakoy-i-ee-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд ничего не понимающего питомца на хозяйку и его побег из комнаты – вместо тысячи слов.

 

На кадрах видно, как собака лежит посреди комнаты, а перед ней на офисном кресле спиной к питомцу сидит мужчина. Когда четвероногий отворачивается, хозяин легонько касается его. Тот, в свою очередь, не понимает, кто его трогает, ведь рядом никого нет, а сзади – стена. Она даже смотрит в сторону хозяина, но тот ведь сидит спиной к ней, это не может быть он! В результате питомец испуганным взглядом смотрит на женщину и уходит из этого странного места прочь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (584)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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