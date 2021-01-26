"Кто здесь?!": хозяин решил немного подшутить над собакой, и ее реакция бесценна – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд ничего не понимающего питомца на хозяйку и его побег из комнаты – вместо тысячи слов.

На кадрах видно, как собака лежит посреди комнаты, а перед ней на офисном кресле спиной к питомцу сидит мужчина. Когда четвероногий отворачивается, хозяин легонько касается его. Тот, в свою очередь, не понимает, кто его трогает, ведь рядом никого нет, а сзади – стена. Она даже смотрит в сторону хозяина, но тот ведь сидит спиной к ней, это не может быть он! В результате питомец испуганным взглядом смотрит на женщину и уходит из этого странного места прочь.

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