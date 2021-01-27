Теплые ласки или вкусная еда: пес сделал разочаровывающий кошку выбор – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

После такого предательства кошка наверняка забудет о любвеобильности по отношению к "другу".

На кадрах видно, как пес лежит на кровати, а сверху на нем, обхватив шею друга, распласталась кошка. Помимо обнимашек, она еще и "целует" приятеля в ушко. Но продолжалась идиллия недолго – хозяин решил спросить у пса не голоден ли он, и тот сразу же с интересом поднял голову, забыв о кошке. В результате та соскользнула на край кровати, а затем оттуда – на пол. Задние лапы питомца, пытающиеся ухватиться за воздух, бесценны.

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