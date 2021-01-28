Невероятно воспитанный пес случайно рассыпал корм и решил прибраться – видео

По словам хозяйки милого песика по кличке Эдди, он всегда отличался вежливостью и хорошими манерами. Даже будучи щенком! Как отметила Тейлор в интервью The Dodo, он никогда ничего не грызет, не кусается и внимательно слушает хозяев.

Действие на видео происходит в отеле, где остались на ночь Эдди с хозяйкой. Чтобы сохранить еду в тепле, девушка накрыла миску полотенцем. Когда песик решил пообедать, он случайно перевернул миску, пытаясь убрать полотенце. Вместо того, чтобы быстро съесть все с пола, Эдди решил прибраться с помощью этого же полотенца. А когда питомец понял, что у него ничего не получается, решил накрыть беспорядок сверху.

Смотрите на видео также: