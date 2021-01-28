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Кот немного задумался и вырубил себя своим же хвостом – забавное видео

Неуклюжий кот немного призадумался и "вырубил" себя своим же хвостом – забавное видео

photo: @loonaproducer / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (587)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210128/250728735/Neuklyuzhiy-kot-nemnogo-prizadumalsya-i-vyrubil-sebya-svoim-zhe-khvostom--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

По словам автора видео, в доме есть еще и кошка, что объясняет, почему пушистый "потерял голову".

На кадрах видно, как крупный кот с длинным и толстым хвостом лежит на стуле и с любопытством куда-то смотрит. Задумавшись, пушистый размахивает хвостом и сильно бьет себя им по морде, сам не ожидая того. От сильного удара кот даже упал на спину. Ролик в считанные дни стал популярным в Сети и набрал почти 5 миллионов просмотров.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (587)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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