Неуклюжий кот немного призадумался и "вырубил" себя своим же хвостом – забавное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

По словам автора видео, в доме есть еще и кошка, что объясняет, почему пушистый "потерял голову".

Just wanna debut this Video of my cat hitting herself with her tail pic.twitter.com/OhmB232vRX — jess (@loonaproducer) September 16, 2019

На кадрах видно, как крупный кот с длинным и толстым хвостом лежит на стуле и с любопытством куда-то смотрит. Задумавшись, пушистый размахивает хвостом и сильно бьет себя им по морде, сам не ожидая того. От сильного удара кот даже упал на спину. Ролик в считанные дни стал популярным в Сети и набрал почти 5 миллионов просмотров.

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