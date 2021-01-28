Кусающий хозяйку щенок притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот питомец ведет себя как младшие братья и сестры, чьи пакости может остановить лишь мама.

На кадрах видно, как девушка стоит посреди комнаты вместе со своим четвероногим другом и протягивает ему руку. Либо чтобы погладить, либо чтобы разозлить. Питомец же решает укусить ее, и даже крики боли девушки его не останавливают. В результате ей приходится произнести волшебное слово: "Мама". Как только девушка зовет ее, собака сразу же перестает кусаться и быстро ретируется на кресло, словно она ничего не делала.

Смотрите на видео также: