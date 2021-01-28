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Кусающий хозяйку щенок притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – забавное видео

Кусающий хозяйку щенок притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – забавное видео

photo: @allybubbaaa / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (588)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1c/250732171.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210128/250732210/Kusayuschiy-khozyayku-schenok-pritvoryaetsya-nevinovnym-stoit-ey-pozvat-mamu--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот питомец ведет себя как младшие братья и сестры, чьи пакости может остановить лишь мама.

 

На кадрах видно, как девушка стоит посреди комнаты вместе со своим четвероногим другом и протягивает ему руку. Либо чтобы погладить, либо чтобы разозлить. Питомец же решает укусить ее, и даже крики боли девушки его не останавливают. В результате ей приходится произнести волшебное слово: "Мама". Как только девушка зовет ее, собака сразу же перестает кусаться и быстро ретируется на кресло, словно она ничего не делала.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (588)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, дети и родители, Собака


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