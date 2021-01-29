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Чего не вижу, того нет: собака смешно боится очаровательного нового котенка – видео

"Чего не вижу, того нет": собака смешно боится очаровательного нового котенка – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (589)
5120650
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/08/249388629.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210129/249388665/Chego-ne-vizhu-togo-net-sobaka-smeshno-boitsya-ocharovatelnogo-novogo-kotenka--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Знакомство с новым членом семьи для четвероногого оказалось не очень радужным событием.

 

На кадрах видно, как собака сидит на полу и, наклонив голову, испуганно смотрит на хозяйку. Рядом с питомцем спокойно сидит милый котенок, который смотрит на большого приятеля и изучает его. Собака же боится даже взглянуть на пушистого. Она не отводит глаз от хозяйки, словно глазами моля о помощи, и пятится назад от котенка, а позднее и вовсе отходит дальше.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (589)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки, Собака


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