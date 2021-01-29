"Чего не вижу, того нет": собака смешно боится очаровательного нового котенка – видео

Знакомство с новым членом семьи для четвероногого оказалось не очень радужным событием.
На кадрах видно, как собака сидит на полу и, наклонив голову, испуганно смотрит на хозяйку. Рядом с питомцем спокойно сидит милый котенок, который смотрит на большого приятеля и изучает его. Собака же боится даже взглянуть на пушистого. Она не отводит глаз от хозяйки, словно глазами моля о помощи, и пятится назад от котенка, а позднее и вовсе отходит дальше.
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