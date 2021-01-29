"Это еще что такое?": домашние коты впервые в жизни увидели голубя – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомцев на непонятное существо, их мимика и медленное отдаление бесценны.

На кадрах видно, как два кота, поджав свои уши, испуганно смотрят куда-то. Автор видео, хозяйка питомцев, в свою очередь, сохраняет интригу и не показывает, чего же они так боятся. Один из пушистых решил и вовсе отойти подальше и медленно, чтобы не привлекать лишнее внимание, попятился назад. Что же там все-таки за окном?! Наконец, хозяйка отводит камеру. Это голубь.

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