Бить или не бить: очень долго думавшая над пакостью кошка рассмешила Сеть – видео

На кадрах видно, как животные сидят на кресле. Кот сверху смотрит на своего приятеля, который увлечен телевизором. Пушистому передача, видимо, не очень интересна, зато от песика он не может отвести глаз. Кот осматривает друга с головы до хвоста, наклоняет голову в разные стороны, затем поднимает лапу для удара, думает еще несколько секунд и наконец осуществляет задуманное. Правда, безнаказанным пушистый не остался и упал с кресла, когда пес ему ответил.
Смотрите на видео также:
- "Это еще что такое?": домашние коты впервые в жизни увидели голубя
- "Чего не вижу, того нет": собака смешно боится очаровательного нового котенка
- Кошка учит котенка воспитанности перед обедающими хозяевами