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Бить или не бить: очень долго думавшая над пакостью кошка рассмешила Сеть – видео

Бить или не бить: очень долго думавшая над пакостью кошка рассмешила Сеть – видео

photo: World Wide Web / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
907750
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210201/250135163/Bit-ili-ne-bit-ochen-dolgo-dumavshaya-nad-pakostyu-koshka-rassmeshila-Set--video.html

Кошки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людей во всем мире

Взгляд кота, его движения и полная сосредоточенность на решении дальнейшей судьбы песика бесценны.

На кадрах видно, как животные сидят на кресле. Кот сверху смотрит на своего приятеля, который увлечен телевизором. Пушистому передача, видимо, не очень интересна, зато от песика он не может отвести глаз. Кот осматривает друга с головы до хвоста, наклоняет голову в разные стороны, затем поднимает лапу для удара, думает еще несколько секунд и наконец осуществляет задуманное. Правда, безнаказанным пушистый не остался и упал с кресла, когда пес ему ответил.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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