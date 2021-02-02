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Собака обиделась на хозяйку за визит к стоматологу – забавное видео

Собака обиделась на хозяйку за визит к ветеринару – забавное видео

photo: @bretmortimer / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
9842100
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210202/248790444/Sobaka-obidelas-na-khozyayku-za-vizit-k-veterinaru--zabavnoe-video.html

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Взгляд питомца и его поведение – вместо тысячи слов. Такого предательства пес не ожидал.

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Публикация от Fritz (@fritzmortimer)

Как рассказала автор видео, она отвезла питомца к стоматологу, что ему не очень понравилось. На кадрах видно, как пес по кличке Фритц с хозяйкой сидят в автомобиле. Пес холодным взглядом смотрит в окно и не бросает взгляда на женщину, хоть она и просит посмотреть на нее. Обращение по кличке, извинения, даже приближение к собаке не меняют ситуацию – Фритц обиженно смотрит в окно и не желает видеть предавшую его хозяйку. Как она вообще могла так поступить?!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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