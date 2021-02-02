Собака обиделась на хозяйку за визит к ветеринару – забавное видео

Взгляд питомца и его поведение – вместо тысячи слов. Такого предательства пес не ожидал.
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Как рассказала автор видео, она отвезла питомца к стоматологу, что ему не очень понравилось. На кадрах видно, как пес по кличке Фритц с хозяйкой сидят в автомобиле. Пес холодным взглядом смотрит в окно и не бросает взгляда на женщину, хоть она и просит посмотреть на нее. Обращение по кличке, извинения, даже приближение к собаке не меняют ситуацию – Фритц обиженно смотрит в окно и не желает видеть предавшую его хозяйку. Как она вообще могла так поступить?!
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